Украина просит Евросоюз о помощи в укреплении границы с Беларусью

Владимир Зеленский и Урсула фон дер Ляйен назвали действия Беларуси гибридной атакой, которые требуют совместных усилий и взаимодействия

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен миграционный кризис . В частности, поднимался вопрос помощь ЕС по обустройству украинско-белорусской границы. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента .

Согласно сообщению, стороны назвали действия Беларуси гибридной атакой, которые требуют совместных усилий и взаимодействия.

Кроме того, глава государства проинформировал еврокомиссара о шагах, предпринимаемых Украиной для усиления безопасности на границе с Беларусью.

"В этом контексте были обсуждены пути расширения сотрудничества между Украиной и Евросоюзом в миграционной сфере и возможности привлечение помощи ЕС для обустройства украинско-белорусской границы", - отметили в ОП.

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Напомним, Кабинет министров Украины выделил Государственной пограничной службе 21 миллион гривен на укрепление границы Украины колючей проволокой типа "Егоза". Средства будут выделены из резервного фонда государственного бюджета.