Украина просила Германию предоставить оборонительное вооружение для защиты границ

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Министр иностранных дел ФРГ Гайко Маас негативно отнесся к возможным поставкам

Украина обратилась к Германии с просьбой о поставках оборонительных вооружений для защиты своего побережья на фоне роста напряженности на границе с Россией. Однако один из влиятельных политиков в Берлине выступил против. Об этом сообщает немецкое издание Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.

Как отмечается, Киев, в частности, попросил боеголовки для противокорабельных ракет типа SeaSpear, зенитные орудия типа GDM-008 Millennium, беспилотные подводные системы SeaCat и SeaFox для обнаружения и обезвреживания морских мин.

Однако, просьбу украинской стороны о помощи встретило сопротивление. Министр иностранных дел ФРГ Гайко Маас, представляющий Социал-демократов, негативно отнесся к возможным поставкам вооружений.

В то же время, министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр, принадлежащая к Христианско-демократическому союзу (ХДС), готова пойти на встречу с Украиной.

Кроме того, запрос о помощи поддержал и председатель комитета Бундестага по иностранным делам, член ХДС Норберт Рёттген. Он заявил, что было бы ошибочно исключать поставку оборонительных вооружений Украине, поскольку "Россия угрожает войной".

В свою очередь, посол Украины в ФРГ Андрей Мельник поблагодарил Рёттгена за его позицию и добавил, что Киев ждет конкретных действий Берлина.

"Впервые влиятельный политик, член президиума ХДС, председатель Комитета по иностранным делам Бундестага Норберт Рёттген поддержал идею предоставления Украине оборонительного оружия! Благодарен Рёттгену, что прислушался к украинскому голосу. Ждем конкретных действий Берлина", - написал дипломат.

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Напомним, ранее комитет Сената Соединенных Штатов Америки поддержал законопроект по "партнерству безопасности с Украиной", который предусматривает увеличение военной поддержки до 300 млн долларов.