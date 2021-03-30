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Украина присоединилась к санкциям ЕС из-за отравления Навального

Алексей Навальный epa/vostock-photo

Всего к санкциям присоединились семь стран

Украина присоединилась к санкциям Европейского Союза, введенным из-за отравления и заключения российского оппозиционера Алексея Навального. Соответствующая информация размещена на сайте Совета ЕС.

"Страны-кандидаты (на вступление в ЕС, - ред.) Республика Северная Македония, Черногория и Албания, а также страны Европейской ассоциации свободной торговли Исландия, Лихтенштейн и Норвегия, а также Украина присоединяются к этому решению Совета ЕС", - говорится в пресс-релизе.

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Согласно решению, теперь эти семь стран должны обеспечить соответствие своей национальной политики европейским санкциям.

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Напомним, в начале марта США и Евросоюз ввели санкции против семи высокопоставленных лиц России, а также 14 предприятий из-за отравления оппозиционера Алексея Навального

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