Украина присоединилась к санкциям ЕС из-за отравления Навального
Всего к санкциям присоединились семь стран
Украина присоединилась к санкциям Европейского Союза, введенным из-за отравления и заключения российского оппозиционера Алексея Навального. Соответствующая информация размещена на сайте Совета ЕС.
"Страны-кандидаты (на вступление в ЕС, - ред.) Республика Северная Македония, Черногория и Албания, а также страны Европейской ассоциации свободной торговли Исландия, Лихтенштейн и Норвегия, а также Украина присоединяются к этому решению Совета ЕС", - говорится в пресс-релизе.
Согласно решению, теперь эти семь стран должны обеспечить соответствие своей национальной политики европейским санкциям.
Напомним, в начале марта США и Евросоюз ввели санкции против семи высокопоставленных лиц России, а также 14 предприятий из-за отравления оппозиционера Алексея Навального.