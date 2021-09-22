Украина приблизилась к безвизу с Великобританией

Facebook-страница Евгения Енина

Некоторым из украинцев будет достаточно показать паспорт

В Министерстве внутренних дел Украины состоялась встреча с делегацией британских экспертов, на котором обсуждалась перспектива начала украинско-британского диалога по либерализации визового режима. Об этом сообщает на своей Facebook-странице заместитель главы МВД Евгений Енин.

Во время встречи стороны обсудили порядок оформления и выдачи в Украине паспортных документов и осуществлении процедур пограничного контроля. Высокий уровень защиты наших паспортов, порядок их оформления, выдачи и осуществления процедуры пограничного контроля удивил британских экспертов.

"Расширяем географию безвиза для украинцев! Хорошим началом для активного украинско-британского диалога могло бы стать отмена виз владельцам дипломатических и служебных паспортов", - написал по этому поводу Енин.

Напомним, в среду, 22 сентября, Кабинет министров утвердил соглашение о безвизовый режим между Украиной и Перу для краткосрочного пребывания.