Украина предложила использовать воздушное пространство над Крымом для полетов и операций НАТО

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В Брюсселе состоялась встреча министра инфраструктуры Украины и заместителя генсека НАТО

Украинская сторона предложила НАТО использовать для своих операций воздушное пространство в Симферопольском районе полетной информации. Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры.

"Украина надеется на поддержку НАТО в мониторинге воздушной ситуации вдоль границы с Россией и предлагает использовать для воздушных операций НАТО воздушное пространство в Симферопольском районе полетной информации (РПИ), что включает воздушное пространство над суверенной территорией Украины и над открытыми водами Черного моря, где ответственность за обслуживание воздушного движения делегировано Украине международными договорами", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий сделал такое предложение сегодня во время переговоров с заместителем Генерального секретаря НАТО по вопросам оборонной политики и планирования Патриком Тернером в Брюсселе.

Также Криклий отметил, что Украина придерживается выбранного курса на интеграцию в евроатлантические системы коллективной безопасности, а одним из важных направлений такой интеграции является участие Украины в программе НАТО по обмену данными о воздушном движении.

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Напомним, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг во время встречи с украинским премьером Денисом Шмигалем, комментируя членство Украины в НАТО сказал, что сейчас конкретной даты вступления нет, но наше государство становится ближе к членству.