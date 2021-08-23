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Украина понесла убытки на более 100 миллиардов долларов от оккупации Крыма, - Шмыгаль

Глава Кабмина Денис Шмыгаль Фото из открытых источников

Одна из приоритетных задач сейчас - это заставить Российскую Федерацию по решению международных судов начать платить за свои действия

Украина понесла огромные экономические потери от временной оккупации Россией Крыма, общие потенциальные убытки оцениваются в более 100 млрд долларов США. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время выступления на учредительном саммите Крымской платформы, передает корреспондент "Укринформа".

"Украина понесла огромные экономические потери от оккупации Крыма. Общие потенциальные убытки сегодня оцениваются экспертами - более 100 млрд долларов.

Это - потерянные природные ресурсы, это утраченные активы государства, это - потерянная промышленность, а главное - это негативные последствия для людей, которые страдают от политики страны-агрессора", - подчеркнул глава правительства.

Он также добавил, что именно поэтому одна из приоритетных задач сейчас - это заставить Российскую Федерацию по решению международных судов начать платить за свои действия.

"Уже есть не один положительный пример, когда украинские государственные и частные структуры выиграют соответствующие судебные процессы", - отметил Шмыгаль.

Новости по теме: В Украине сегодня состоится саммит "Крымской платформы": Что о нем известно

Напомним, ранее мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский открыл первый саммит "Крымской платформы" в Киеве и поблагодарил всех участников мероприятия. Также он отметил, что саммит начинает обратный отсчет времени до освобождения Крыма.

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