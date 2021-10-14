Украина получит от Британии ракетное оружие и военные корабли, - посол

В ближайшее время будет приобретено два уже действующих корабля, они сразу пойдут в состав ВМС

Украина получит от Великобритании ракетное вооружение и военные корабли. Об этом сообщил посол Украины в Британии Вадим Пристайко в эфире телеканала "Дом" .

"Четыре направления, которые усилят способность нашего военного флота будут реализованы (в рамках соглашения с Британией, - ред.) и в ближайшее время будет объявлено об этом. Я убежден, что в ближайшее время будет приобретено два уже действующих корабля, они сразу пойдут в состав ВМС, будет начата работа по строительству двух военно-морских портов, будет начато строительство кораблей меньшего класса в Украине и Великобритании", - отметил дипломат.

Также он добавил, что Украина получит ракетное оружие, которое поможет реально усилить способности на море.

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Ранее сообщалось, что большая Британия передала Украине исследовательский корабль "Джеймс Кларк Росс" для проведения антарктических миссий. После 30 лет службы в составе Британской антарктической миссии ледокол был продан украинской антарктической станции "Академик Вернадский".