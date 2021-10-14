Украина получит от Британии ракетное оружие и военные корабли, - посол
В ближайшее время будет приобретено два уже действующих корабля, они сразу пойдут в состав ВМС
Украина получит от Великобритании ракетное вооружение и военные корабли. Об этом сообщил посол Украины в Британии Вадим Пристайко в эфире телеканала "Дом".
"Четыре направления, которые усилят способность нашего военного флота будут реализованы (в рамках соглашения с Британией, - ред.) и в ближайшее время будет объявлено об этом. Я убежден, что в ближайшее время будет приобретено два уже действующих корабля, они сразу пойдут в состав ВМС, будет начата работа по строительству двух военно-морских портов, будет начато строительство кораблей меньшего класса в Украине и Великобритании", - отметил дипломат.
Также он добавил, что Украина получит ракетное оружие, которое поможет реально усилить способности на море.
Ранее сообщалось, что большая Британия передала Украине исследовательский корабль "Джеймс Кларк Росс" для проведения антарктических миссий. После 30 лет службы в составе Британской антарктической миссии ледокол был продан украинской антарктической станции "Академик Вернадский".