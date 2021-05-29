Украина получит обновленный пакет Целей партнерства с НАТО до 2025 года

Генсек НАТО по вопросам операций отметил прогресс Украины в реформировании сектора безопасности и обороны и выполнении Целей партнерства

Вчера, 28 мая, состоялось заседание Комитета по партнерствам и коллективной безопасности НАТО в формате Процесса планирования и оценки сил с Украиной, во время которого обсуждалось обновление пакета Целей партнерства Украины с НАТО. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны .

Как отмечается, помощник Генерального секретаря НАТО по операциям Джон Манза отметил прогресс Украины в реформировании сектора безопасности и обороны и выполнении Целей партнерства предыдущего периода.

"Мы продолжим оказывать помощь Украине в осуществлении необходимых реформ и развитии возможностей сил безопасности и обороны, - сказал Манза.

Обновленный пакет Целей партнерства для Украины содержит задачи и мероприятия на период до 2025 года. В нем также приведены силы и средства, которые Украина готовит для участия в программе "Партнерство ради мираˮ, операциях и миссиях альянса. Цели партнерства поддерживают другие задачи по реформированию сектора обороны и безопасности, прежде всего - проекты и меры оборонной реформы.

"Делегации Украины и Альянса поддержали предложенный документ и договорились перейти к следующему этапу его согласование и направление на рассмотрение Североатлантического совета", - информируют в Минобороны.

Ранее сообщалось, что 13 апреля министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Брюсселе предложил странам-членам НАТО 10 шагов для поддержки Украины на фоне стягивания российских войск к украинским границам.

А премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что страна создает национальную систему перехода на стандарты НАТО, которая должна ускорить путь к полноправному членству в Североатлантическом альянсе.

По словам Шмыгаля, Украина ввела уже 292 стандарта и руководящие документы НАТО или 19% соглашений по стандартизации.