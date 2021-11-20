Украина получила современные вертолеты, которые будут защищать границу с Беларусью

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Украинские пограничники с января 2020 года уже получали два вертолета типа Н-125

Украина получила новые вертолеты Н-125 производства Airbus Helicopters, которые будут защищать границу с Беларусью. Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы.

"Сегодня (20 ноября - ред) в Киев прибыли два вертолета Н-125 французского производства компании Airbus Helicopters. Ими укомплектуют авиационные подразделения ГНСУ, которые будут нести службу на участке границы с Беларусью", - отметили там.

Как отмечается, украинские пограничники с января 2020 года уже получали два вертолета типа Н-125. Отмечается, что новые машины, которые прибыли в субботу, лучше укомплектованы - они оснащены спутниковыми передатчиками, громкоговорителями, системами цифровой связи, специализированными авиационными прожекторами, камерами с высоким разрешением Flir, электрическими лебедками и аварийным плавучим снаряжением.

"Пограничники получили очередные два вертолета Н-125, которые будут помогать охранять государственную границу. Они оснащены наиболее современным оборудованием, оно позволяет днем и ночью контролировать рубежи государства на много километров за счет специализированных камер и поискового прожектора. Видео с камер можно сразу передавать в наземный командный пункт. Это мощное усиление ГНСУ, а безопасность границ - на сегодня является для МВД одним из основных приоритетов", - отметил заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Гончаров.

Напомним, ранее министр внутренних дел Денис Монастырский сообщил, что Украина определила до 10 потенциально уязвимых участков на границе с Беларусью. Впрочем, на сегодня ситуация там контролируемая и стабильная.