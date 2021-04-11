Украина получила мощный сигнал о поддержке от международных партнеров, - МИД

Монумент Независимости в Киеве Фото из открытых источников

Со страной солидарны представители Болгарии, Литвы, Польши и Чехии

Украина получила мощный сигнал солидарности от международных партнеров через обострение ситуации на Донбассе. Об этом на своей странице в Facebook сообщил представитель Министерства иностранных дел Олег Николенко.

"Все больше стран решительно заявляют о поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины на фоне эскалации Россией ситуации безопасности", - отметил он.

По словам Николенко, свою солидарность с Украиной твердо заявили главы МИД Болгарии, Литвы, Польши и МИД Чехии.

"Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба за 11 дней провел 16 телефонных разговоров с главами внешнеполитических ведомств Великобритании, Греции, Грузии, Дании, Эстонии, Канады, Латвии, Молдовы, Нидерландов, Германии, Словакии, США, Франции, Швеции, Высоким представителем ЕС и Генеральным секретарем ОБСЕ", - пояснил представитель МИД.

При этом он отметил, что генеральный секретарь НАТО во время телефонного разговора с Президентом Украины подчеркнул, что НАТО остается преданным партнерству с Украиной и поддерживает нашу страну. Также на стороне защиты сувернитета страны находятся и власти Турции.

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Напомним, ранее главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что Россия под видом подготовки к предстоящим военным учениям " Запад 2021" стягивает войска к границе с Украиной. В частности, в Брянске и Воронежской области РФ и в оккупированный Крым.

В свою очередь в Кремле отреагировали на слова украинской стороны, отметив, что перемещение российских войск у границы с Украиной не должно беспокоить другие страны, поскольку они передвигаются исключительно по территории РФ для защиты своих границ.

Тем не менее европейское военное командование США решило усилить уровень наблюдения через взимание Россией своих войск к границам Украины.