Украина подала замечания к отчету Ирана о катастрофе "МАУ"

Владислав Криклий Фото из открытых источников

Киев надеется на справедливое расследование

Государственная авиационная служба Украины подала свои замечания к финальному отчету Ирана о крушении самолета "МАУ". Об этом на переговорах с министром транспорта Канады Омаром Альхабра заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, передает сайт МИУ.

По его словам, Госавиаслужба уже проработала и предоставила свои замечания к проекту окончательного отчета Ирана по результатам расследования катастрофы "МАУ". Эти же замечания передали представителям Канады.

"Украина стремится к истине и справедливости в расследовании катастрофы рейса PS752 и наказанию виновных. Сейчас нами постоянно ведется работа по надлежащей реакции украинской стороны на многочисленные нарушения норм международного законодательства во время проведения расследования катастрофы PS752", – добавил Криклий.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что по его мнению, крушение самолета "МАУ" было преднамеренной атакой Ирана.