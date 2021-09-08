Украина готовит санкции против 30 человек из РФ, причастных к построению Керченского моста

Ограничение предлагается применить сроком на 5 лет

Кабинет министров Украины предлагает ввести новые санкции против России. На этот раз из-за строительства Керченского моста и разрушения парков в оккупированном Севастополе. Об этом сообщает Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Отмечается, что сегодня, 8 сентября, Кабмин направил на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны пакет санкций в отношении 24 юридических и 6 физических лиц.

Они в свою очередь причастны к незаконному строительству Керченского моста, его эксплуатации, а также перепланировке парковых территорий и объектов культурного наследия в Севастополе.

"Мы будем прилагать необходимые усилия, чтобы все причастные к совершению преступлений на территории украинского Крыма понесли ответственность за свои действия.

С этой целью мы будем развивать более тесное сотрудничество с международными партнерами.

Призываем представителей российской оккупационной власти и их пособников задуматься о неотвратимости наказания", - отметил заместитель министра по вопросам реинтеграции Игорь Яременко.

Отмечается, что санкции подразумевают блокировку активов на территории страны, запрет на въезд в Украину и на участие в приватизации и аренде государственного имущества.

В частности ограничение предлагается применить сроком на 5 лет.

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Напомним, ранее мы писали, что в Верховной Раде Украины предлагают признать Федеральную службу безопасности (ФСБ) и Главное разведывательное управление (ГРУ) Генштаба Российской Федерации террористическими организациями и направить соответствующее обращение в Совбез ООН.