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Украина первой в мире приравняла электронные паспорта к бумажным

Е-паспорт Фото из открытых источников

За закон проголосовали 302 парламентария

Верховная Рада приняла закон о легализации электронных паспортов, который разрешает их использование на уровне с бумажными. Об этом стало известно во время заседания парламента. 

Соответствующее решение поддержало 302 народных депутата. Согласно нему, наша страна становится первой в мире, которая уравняла электронную документацию с бумажной. 

В частности, электронные паспорта граждан Украины и для выезда могут удостоверять личность и подтверждать гражданство на территории страны. В е-документах будет указана информация о месте жительства и коде налогоплательщика. Они будут формироваться бесплатно. 

Однако, сейчас использование е-паспортов для пересечения границы и въезда на временно оккупированную территорию Украины или выезда с нее не предвидится.

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Напомним, украинцы начали путешествовать внутренними рейсами через приложение "Дія" в июле прошлого года. Как отмечалось, по прибытии в аэропорт на пункте контроля авиабезопасности пассажир должен открыть приложение на смартфоне и показать экран для считывания QR-кода. После этого ему будет разрешено совершить полет.

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