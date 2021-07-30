Украина переходит к следующему этапу Парижского климатического соглашения, - Данилов

Правительство должно развивать "зеленую" экономику

"То, что касается наших обязательств в отношении Парижского соглашения. Вы знаете, что Украина в свое время брала такие обязательства, мы их выполнили - то, что касается ограничения выбросов.

Мы сейчас берем второй пункт таких своих обязательств. По поручению президента Украины мы должны сокращать выбросы, должны развивать "зеленую" экономику, должны развивать современный мир и двигаться совместно со всеми странами цивилизованного мира, которые подписали Парижское соглашение"- отметил чиновник.

Напомним, ранее Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) утвердил стратегию внешнеполитической деятельности Украины. Подобный документ появился впервые за 30 лет. Всего в стратегии более 250 пунктов. Но они сводятся к тому, что Украина позиционирует себя как активного участника международной политики; формирует архитектуру безопасности в регионе и мире; является страной новых экономических возможностей.