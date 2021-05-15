Украина ожидает, что вскоре ЕС пересмотрит политику соседства, - Стефанишина

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина РБК-Украина

По ее словам, Украина первой из Восточной Европы заговорила о прямом доступе к внутреннему рынку ЕС

Вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Украина ожидает просмотр Европейским Союзом политики соседства и что этот пересмотр будет касаться всех стран Восточной Европы. Об этом она рассказала во время онлайн дискуссии Киевского форума безопасности, сообщает пресс-служба форума.

"Мы ожидаем, что в 2022 году Европейский Союз начнет пересмотр политики соседства, и этот пересмотр будет касаться всех стран Восточной Европы; что будет выработан конкретный новый формат сотрудничества для Грузии, Украины и Молдовы, стран, стремящихся к членству. И мы ожидаем, что к 2027 году, когда Литва переберет председательство в Совете ЕС, можно будет выйти на конкретные политические решения", - рассказала министр.

Она также подчеркнула, что Украина является первой страной Восточной Европы, которая начала диалог о прямом доступе к внутреннему рынку Европейского Союза.

"Речь идет о том, что страна с более 40 миллионами потребителей стремится присоединиться к рынку, где есть 500 миллионов потребителей. Это один из крупнейших интеграционных дискурсов, который был начат в последние годы с такими странами Восточной Европы, как Украина", - уточнила Стефанишина.

По ее словам, Украина хорошо движется вперед в выполнении Соглашения об ассоциации относительно сближения законодательства, применительно к экономической интеграции, использования экономического потенциала двусторонних отношений. Также есть хороший прогресс по синхронизации политики и конвергенции сектора безопасности и обороны.

Напомним, ранее вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Украина не один год ждет План действий по членству в НАТО и сейчас страна готова к этому больше, чем 13 лет назад.