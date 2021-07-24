Украина отказалась участвовать в офлайн заседаниях ТКГ в Минске, - Арестович

Причинами этому стали, эпидемиологическая ситуация в Беларуси и непризнание избранным президентом Александра Лукашенко

Украинская сторона не будет принимать участия в заседаниях Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске. Об этом заявил советник украинской делегации Алексей Арестович, передает "Украина 24" .

"Я не знаю, чем они руководствуются, но украинская делегация руководствуется двумя вещами. Первое, мы считаем, что эпидемиологическая ситуация не позволяет нам ехать в Минск, и мы предпочитаем остаться в режиме видеоконференции. Второе - это ситуация в Беларуси, а именно то, что мы не признали избранным президентом Лукашенко. Украина отказала ему в праве представлять белорусский народ. То есть в таком состоянии ехать в страну и апеллировать к ее посредническим услугам было бы огромной ошибкой. Думаю, мы останемся в режиме видеоконференции пока" - заявил спикер.

В то же время он подчеркнул, что выбор другого места переговоров вместо Беларуси сейчас находится в теоретической плоскости. Разные страны придерживаются различных эпидемиологических мер.

"Я думаю, в ближайшее время все останется в режиме видеоконференции. Что касается стран, которые могли бы принять - это могли быть нейтральные страны, которые не являются странами НАТО. В Европе это Австрия, Швейцария. Предложения разные звучали - от Польши, Турции, но согласие должны предоставить все стороны. Согласятся ли россияне вообще на перенос - пока неизвестно", - резюмировал Арестович.

Напомним, на заседании Трехсторонней контактной группы в июне сторонам не удалось согласовать конкретные меры, которые могли бы улучшить ситуацию безопасности на востоке Украины, как и не удалось продвинуться в обсуждении вопроса разминирования.