Украина отказалась участвовать в офлайн заседаниях ТКГ в Минске, - Арестович
Причинами этому стали, эпидемиологическая ситуация в Беларуси и непризнание избранным президентом Александра Лукашенко
Украинская сторона не будет принимать участия в заседаниях Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске. Об этом заявил советник украинской делегации Алексей Арестович, передает "Украина 24".
"Я не знаю, чем они руководствуются, но украинская делегация руководствуется двумя вещами. Первое, мы считаем, что эпидемиологическая ситуация не позволяет нам ехать в Минск, и мы предпочитаем остаться в режиме видеоконференции. Второе - это ситуация в Беларуси, а именно то, что мы не признали избранным президентом Лукашенко. Украина отказала ему в праве представлять белорусский народ. То есть в таком состоянии ехать в страну и апеллировать к ее посредническим услугам было бы огромной ошибкой. Думаю, мы останемся в режиме видеоконференции пока" - заявил спикер.
В то же время он подчеркнул, что выбор другого места переговоров вместо Беларуси сейчас находится в теоретической плоскости. Разные страны придерживаются различных эпидемиологических мер.
"Я думаю, в ближайшее время все останется в режиме видеоконференции. Что касается стран, которые могли бы принять - это могли быть нейтральные страны, которые не являются странами НАТО. В Европе это Австрия, Швейцария. Предложения разные звучали - от Польши, Турции, но согласие должны предоставить все стороны. Согласятся ли россияне вообще на перенос - пока неизвестно", - резюмировал Арестович.
Напомним, на заседании Трехсторонней контактной группы в июне сторонам не удалось согласовать конкретные меры, которые могли бы улучшить ситуацию безопасности на востоке Украины, как и не удалось продвинуться в обсуждении вопроса разминирования.