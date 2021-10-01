"Украина отдаляется от информационных стандартов ЕС": В Европе серьезно обеспокоены давлением украинской власти на независимые СМИ

Под предлогом защиты национальной безопасности украинская власть, закрывая телеканалы, нарушает принцип свободы слова. И это действительно опасно. Об этом говорится в сюжете телеканала "Перший Незалежний".

Так считает почетный председатель Исследовательского института Vocal Europe, бывший глава Европейского социально-экономического комитета Анри Малосс. Об этом он заявил во время круглого стола "СМИ и конфликт: Свобода прессы в Украине", организованного EU Buzz в сотрудничестве с Vocal Europe.

"Свобода СМИ должна быть ключевой ценностью и не должна ограничиваться за исключением решения суда. Ведь на примере Украины в конфликтной ситуации я вижу возможное ограничение со стороны власти и это неправильно. Мы привыкли наблюдать за запретом медиа и отсутствием свободы слова в странах, где авторитарный режим и диктатура. Только вспомните Китай. Но мы это также наблюдаем в демократических государствах, накануне это произошло в Германии, когда власть хочет запретить некоторые СМИ, так как считает, что они несут дезинформацию, или они, как говорится, не являются политически корректными", – говорит Анри Малосс.

Эксперты выразили свою обеспокоенность преследованием оппозиционных власти медиа в Украине. Это одна из главных проблем, стоящих перед странами расширения ЕС, – длительное политическое вмешательство в работу СМИ, насилия в отношении журналистов – Украина отдаляется от информационных стандартов, которые существуют в ЕС.

В Украине разнообразный и динамичный медиасектор, значительный прогресс достигнут лишь в некоторых сферах, которые мы исследовали в последние годы. В частности, это вопрос прозрачности относительно того, кто именно является владельцами средств массовой информации, здесь есть прогресс, далее, развитие общественного вещателя – достигнут значительный прогресс в сотрудничестве с национальным вещателем, реформирование коммунальных печатных СМИ и доступа к информации в стране. Перед Украиной возникли серьезные вызовы, такие как пропаганда и информационное расстройство. Совет Европы эти аспекты внимательно изучает, а также помогает противостоять этим вызовам информированием и совершенствованием навыков" – отметила, в свою очередь, глава отдела сотрудничества по вопросам свободы самовыражения Совета Европы Ардита Абдью.

Особое внимание во время обсуждения уделили именно усилению незаконных действий президента Зеленского и СНБО, которые санкциями закрыли три телеканала – "112 Украина", NewsOne и ZIK. А также издания "Страна.ua" и "Шарий.net". Все эти средства массовой информации транслировали правдивую информацию, которая не понравилась властям, а потому медиа попали под репрессии, как и несколько оппозиционных политиков.

"Я удивлен слышать об улучшении ситуации со свободой слова, о которых заявили в Совете Европы, и хочу возразить. Совсем недавно, в феврале, Киев закрыл три телеканала, их обвинили, что они слишком благосклонны к России. В мае власти отправили ведущего оппозиционера господина Медведчука под домашний арест. В апреле были задержаны 60 демонстрантов, которых даже не обвиняли в каких-либо насильственных действиях – а лишь в выражении симпатий к России. Поэтому меня очень тревожит нехватка свободы прессы в Украине. А еще меня тревожит, как на это реагирует Евросоюз. Они не удосужились призвать его прекратить то, что он делает. Обидно, но геополитические игры продолжаются, и Евросоюз из-за российского фактора не хочет называть вещи своими именами, когда речь идет о притеснении свободы слова в Украине", – считает депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес.

В свете того, что Украина имеет соглашение об ассоциации с ЕС, эксперт посоветовал украинским журналистам совместно составить список жалоб и основных претензий относительно притеснений свободы слова в вашей стране и передать их в Еврокомиссию, в Совет Европы. Просите их, чтобы они обратились к власти Зеленского и требовали ответа: что он скажет о препятствовании свободе медиа в Украине.

Наличие конфликта на востоке Украины не может быть причиной закрытия медиа – об этом заявляет большинство европейских экспертов. Такого же мнения придерживается и народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Олег Волошин.

"Это вообще неприемлемо с европейской точки зрения ссылаться на этот конфликт как на причину того, почему закрывают то или иное издание, не говоря уже о том, чтобы не давать высказывать все точки зрения в эфире, например", – отметил Олег Волошин.

По его словам, в Европе другая общая позиция, которая заключается в том, что "как бы там ни было, нужно давать высказываться всем" по любой точке зрения.

На мероприятии выступили и представители закрытых СМИ. В частности, ведущая телеканала "Перший Незалежний" Надежда Сасс уверена – свобода слова и средств массовой информации является одним из основных прав человека и имеет целью основы демократии, эффективного управления и политической подотчетности, а потому нельзя запрещать журналистам говорить правду.

Мы стараемся сделать все возможное в борьбе за свободу слова в Украине. И я помню слова одного британского европарламентария, с которым общалась в эфире моего шоу: "Если свободу слова может ограничить любой, то это уже не свобода слова". Мы, журналисты, обращаемся в Совет Европы, Европарламент, ассоциации европейских журналистов повлиять на украинское правительство, чтобы обеспечить восстановление нарушенных прав украинских медиа", – сказала Надежда Сасс.

"Президент зачищает медийный ландшафт перед предстоящими выборами 2024 года, устраняя возможных конкурентов. Недавно парламент принял так называемый закон "Об олигархах". Кто по этому закону будет признан олигархом – опять решать СНБО. В Украине большинство телеканалов и веб-сайтов принадлежат состоятельным бизнесменам, которых могут записать в олигархи. То есть, можно ожидать, что еще большее количество СМИ будет закрыто. Есть риск, что закон будут применять избирательно, чтобы сконцентрировать еще большую власть в руках Зеленского. Поэтому в данной ситуации мы надеемся на поддержку международного сообщества в наших обязательствах защитить свободу слова в Украине. Мы просим призвать власти Украины уважать свободу слова, прекратить давление на наши медиа и наших журналистов, и позволить изданию "Страна.ua" восстановить нормальную работу", – говорит журналистка интернет-издания "Страна.ua" Александра Харченко.

В поддержку украинских журналистов, которые попали под репрессии власти, выступил и их зарубежный коллега. Журналист Геерт Дегранде заверил, что именно медиа должны выражать активную позицию и отстаивать ее.

"Альтернативные СМИ не имеют возможности выражать себя, когда то, о чем они говорят, выбивается из общего нарратива. Для журналистики и для нас, журналистов, важная роль активизма. 40 лет я работаю журналистом и я всегда старался придерживаться мысли, что наша профессия – это рассказать об определенном событии. И в последние годы я понял, что неотъемлемой частью нашей работы является активная позиция. На примере Украины можно утверждать, что каждый хороший журналист – активист в пользу правды и прозрачности", – сказал Дегранде.

Эксперты пришли к выводу, что Украине нужно развить демократический, независимый, плюралистический и сбалансированный медиаландшафт, который мог бы положить конец политически мотивированным преследованиям медиаканалов.

Напомним, в понедельник, 27 сентября, стартовала очередная сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы, где работали журналисты "Першого Незалежного" и информировали ее участников о незаконных действиях украинских властей в отношении независимых медиа, таких как "112 Украина", NewsOne, ZIK, "Перший Незалежний", а также изданий "Страна.ua" и "Шарий.net". В рамках заседания ассамблеи журналисты передали сотням европейских политиков, в частности евродепутатам, делегатам ПАСЕ, работникам МИД, европейским политикам, министрам и чиновникам разных стран, письма, а также брошюры, где подробно рассказали о давлении на свободу слова в Украине.

Президент Владимир Зеленский 2 февраля подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал – "Перший Незалежний". Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах "112 Украина", NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть незаконно отключила телеканал от эфира.

20 августа были введены санкции против главного редактора интернет-издания "Страна.ua" Игоря Гужвы, компаний – издателей "Страны.ua", блогера и журналиста Анатолия Шария, его жены Ольги. В результате были заблокированы издания "Страна.ua" и "Шарий.net".

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK.

В связи с незаконными действиями власти журналисты обратились к государственному секретарю США Энтони Блинкену относительно введения тотальной цензуры и серьезной угрозе свободе информации в Украине, направили открытые письма европейскому комиссару по вопросам расширения и политики добрососедства с 2010 по 2014 год Штефану Фюле и экс-президенту Польши Александру Квасьневскому, Генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу, Верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет, специальному докладчику ООН по вопросам поощрения и защиты прав на свободу мнений и их свободное выражение Ирен Хан и пресс-секретарю Управления ООН по правам человека Марте Хуртадо. А Совет Европы порекомендовал журналистам незаконно закрытого канала "Перший Незалежний" обратиться в Европейский суд по правам человека в связи с ограничением свободы слова в Украине.

Также коллективы медиа, незаконно закрытых украинской властью в лице президента Владимира Зеленского, встретились с секретарем Сената, вице-президентом Комитета иностранных дел, обороны и вооруженных сил Жоэлем Геррио, а также вице-президентом Комиссии по конституционному законодательству, всеобщему избирательному праву, регламенту и общему управлению Сената Франции Натали Гуле. В ходе встречи представители СМИ проинформировали сенаторов о катастрофической ситуации со свободой слова в Украине.

Помимо этого, сотрудники незаконно закрытых украинской властью телеканалов "112 Украина", NewsOne, ZIK, а также "Перший Незалежний", который был закрыт по письму заместителя главы СБУ без суда, и сайтов "Страна.ua" и "Шарий.net" пришли на форум Ялтинской европейской стратегии в формате YES Brainstorming 2021, который стартовал 10 сентября в Киеве, чтобы рассказать о ситуации со свободой слова в Украине.

Журналисты закрытых СМИ обратились с письмом к делегатам ПАСЕ, где рассказали о давлении власти на независимые медиа в Украине и попросили дать свою оценку. Поддержал их и Фонд защиты свободы слова в Украине, глава которого направила письмо президенту США Джо Байдену в связи с преследованием властью независимых медиа в Украине.

За последние месяцы мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали 96,9 тысячи материалов, посвященных травле украинскими властями оппозиции и независимых телеканалов.