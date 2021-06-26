Украина осуждает политику РФ по уничтожению крымскотатарской идентичности, - МИД
Киев призывает международное сообщество принять дополнительные меры политико-дипломатического давления на РФ
МИД Украины в День крымскотатарского флага призывает международное сообщество принять дополнительные меры политико-дипломатического давления на РФ и защитить гуманитарное право и права человека в оккупированном Крыму. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"Сегодня, как и семьдесят семь лет назад, российская оккупационная администрация пытается разрушить крымскотатарскую идентичность. Уничтожается память о крымскотатарских национальных символах, грубо нарушаются культурные, языковые и религиозные права коренного народа Крыма", - указано в сообщении.
Подчеркивается, что российская оккупационная администрация проводит системную политику притеснений всех религиозных сообществ, уничтожает религиозные памятники крымских татар, проводит незаконные археологические раскопки и перевозит культурные артефакты из Крыма на территорию РФ.
"Украина осуждает политику государства-агрессора, направленную на уничтожение крымскотатарской идентичности, ограничение возможностей использования национальной символики, в т. ч. флага, нарушение прав на получение образования на родном языке, уничтожение национальных культурных и религиозных памятников, пропаганда языка вражды и насаждение дискриминации по этническим и религиозным признакам", - отметили в министерстве.
МИД в очередной раз напоминает России о необходимости выполнения своих обязательств как государства-оккупанта и требует прекращения репрессий в отношении украинцев и крымских татар, выполнения приказа Международного суда ООН от 19 апреля 2017 года и отмены запрета деятельности Меджлиса крымскотатарского народа.
"Призываем международное сообщество принять дополнительные меры политико-дипломатического давления на РФ и защитить гуманитарное право и права человека на временно оккупированном полуострове", - указано в заявлении.
Напомним, ранее лидеры Европейского союза поддержали продление санкций против Российской Федерации из-за оккупации Крыма и поддержку незаконных вооруженных формирований на Донбассе. Санкции продлевают еще на пол года.