Украина окончательно превращается в террористическое государство, - Кузьмин

Ренат Кузьмин Фото из открытых источников

Украина окончательно превращается в террористическое государство. Такой вывод делает на своей странице в Facebook народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Ренат Кузьмин, комментируя главные новости сегодняшнего вечера.

"Байден, наконец, позвонил. Теперь должен позвонить Путин. Украинская власть продолжает кошмарить Медведчука и связанный с ним "Украинский выбор". Только что к одному из членов "УВ", члену ОПЗЖ в квартиру на Оболони вломилась СБУ с очередным обыском. И это при том, что до 22:00, т.е. времени, после которого проведение обысков запрещено УПК, осталось менее часа. Украина окончательно превращается в террористическое государство. Это что должно быть в голове у большого начальника, чтобы таким образом пытаться вынудить Путина ему позвонить и попросить за кума?" - отметил политик.