Украина обязалась в меморандуме с МВФ вакцинировать 17 миллионов граждан до конца 2021 года

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Количество закупленной вакцины достаточно

Украина обязалась в меморандуме с МВФ вакцинировать 17 миллионов граждан до конца 2021 года. Об этом говорится в тексте меморандума на сайте Министерства финансов Украины.

"Признавая, что усилия по вакцинации являются ключевыми для поддержки экономического восстановления, мы (Украина, - ред.) обеспечили достаточный запас вакцин и стремимся вакцинировать по крайней мере 17 миллионов человек до конца 2021 года", - сообщается там.

В меморандуме также добавили, что количество вакцин, закупленное украинским правительством в этом году, является достаточным для достижения такого показателя.

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Ранее сообщалось, что Международный валютный фонд принял решение о первом пересмотре программы Stand-by с Украиной и выделил транш на 700 млн долларов.

Накануне стало известно, что у МВФ обнародовали условия продления кредитной программы с Украиной.

Напомним, программа сотрудничества с МВФ Stand-by рассчитана на 18 месяцев с финпомощью в 3,6 млрд СПЗ (эквивалент 5 млрд долларов). Ее утвердили 9 июня 2020 года.

Программа направлена на обеспечение поддержки Украины в преодолении последствий пандемии COVID-19 и содержит ряд требований относительно важных структурных реформ для уменьшения ключевых уязвимостей.