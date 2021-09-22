Украина не планирует разрывать дипотношения с РФ из-за выборов в Крыму и ОРДЛО, – МИД

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба МИД Украины

Чтобы рассматривать этот вопрос, между отношениями стран должно произойти что-то "мегакатастрофическое"

Украина не видит смысла в расторжении дипломатических отношений с Россией. Об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба.

По его мнению, Украине нет смысла разрывать дипломатические отношения с Российской Федерацией сегодня, поскольку соответствующий вопрос нужно было поднимать еще в 2014 году.

"Дипломатические отношения нужно было разрывать в 2014 году. Теперь должно произойти что-то мегакатастрофическое, чтобы вернуться к этому вопросу. Потому что разрыв дипломатических отношений – это высшая мера наказания", – отметил Кулеба.

В частности, как добавил глава МИД, пока пользы от разрыва дипломатических отношений с Россией не будет.

"Я понимаю, что это красивый лозунг, но пользы ноль. У нас и так отношений практически нет, а идти просто так их разрывать – это не разумный шаг", – отметил министр.

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Напомним, накануне сообщалось, что Европейский Союз не признал выборы в Государственную думу России и местные выборы во временно оккупированном Крыму. В частности, Брюссель призывает Москву отказаться от незаконной оккупации полуострова. ЕС остается непоколебимым в своей поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины.