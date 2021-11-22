Украина не планирует наступательной военной операции на Донбассе, - Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба Главком

Министр призвал РФ принять конструктивное участие в дипломатических усилиях по мирному урегулированию вместо того, чтобы их взрывать

Украина не планирует проведение наступательных военных операций на Донбассе и работает над восстановлением "нормандского формата" для мирного урегулирования конфликта. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter.

"РФ повысила интенсивность дезинформации, включая ложные обвинения Украины в якобы подготовке к военному нападению на Донбассе. Официально: Украина не планирует наступательной военной операции на Донбассе. Мы преданы поиску политико-дипломатического разрешения конфликта. Украина продолжает упорно работать над тем, чтобы оживить "нормандский формат", вместе с Германией и Францией как посредниками", - отметил он.

При этом Кулеба также призвал РФ принять конструктивное участие в дипломатических усилиях по мирному урегулированию вместо того, чтобы их взрывать.

Новости по теме: У Путина прокомментировали данные о возможном вторжении в Украину

Напомним, ранее в Минобороны Украины заявили, что в декабре-январе на границе с Украиной контингент российских войск может вырасти.

А Вашингтон предупредил своих европейских партнеров, что Россия может планировать вторжение в Украину.

Однако, по состоянию на 13 ноября, российские войска отошли от украинской границы после завершения учений и вернулись к местам постоянной дислокации.

В свою очередь в РФ заявили, что сообщение о готовящемся военном вторжении в Украину может служить ширмой для якобы агрессивных действий Киева по силовому решению проблемы Донбасса.