Украина направила ноту российскому дипломату Черникову

Посольство РФ в Киеве Фото из открытых источников

У него есть 72 часа, чтобы покинуть страну

Украина направила ноту российскому дипломату. Чтобы покинуть страну, у него есть 72 часа. Об этом изданию "РБК-Украина" сообщил представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

Сейчас также решается вопрос возвращения в Украину украинского консула из Санкт-Петербурга, сообщил спикер МИД.

"Сегодня МИД Украины направил ноту об объявлении одного из советников посольства Российской Федерации в Киеве нежелательным лицом в связи с деятельностью, несовместимой с его дипломатическим статусом. Он должен покинуть территорию нашего государства в течение 72 часов", - сообщил Николенко в комментарии изданию.

Речь идет об одном из советников посольства РФ в Киеве - Черникове.

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Ранее сообщалось, что Министерство иностранных дел Украины требует, чтобы территорию страны покинул старший дипломат посольства РФ в Киеве Черников.