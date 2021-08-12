Украина направила Литве более 38 тонн гуманитарной помощи

Помощь будет способствовать усилению охраны границ Литвы от нелегальных мигрантов

Из Украины в Литву направили 38 тонн гуманитарной помощи для нужд безопасности, а именно колючую проволоку для охраны границы. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"Более 38 тонн гуманитарного груза отправились сегодня, 12 августа, из Украины в Литву. Это первый этап помощи из трех, которую Украина направляет в соответствии с Указом Президента Владимира Зеленского и распоряжением Кабинета Министров", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, груз сопровождает группа сотрудников Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, которые должны передать его представителям Службы охраны государственной границы при Министерстве внутренних дел Литовской Республики.

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Напомним, ранее Европейская комиссия приняла решение выделить Литве 36,7 млн евро. В частности, чтобы помочь улучшить возможности приема большого количества нелегальных мигрантов, пересекающих границу Литвы и Беларуси.