Украина намерена требовать репарации от России

Только тогда Киев готов перейти к политике мирного сосуществования

Стратегия внешнеполитической деятельности Украины предполагает, что пересмотр отношений с Россией возможен после прекращения вооруженной агрессии и выплаты репараций. Соответствующий документ был принят на сегодняшнем заседании Кабинета министров.

В документе закреплено, что Украина в своей внешней политике на российском направлении будет добиваться прекращения вооруженного конфликта и возвращения временно оккупированных территорий. При этом предполагается, что это произойдет не скоро, и до этого Киев будет стремиться сократить зависимость от торговли с Москвой.

"Очевидными условиями пересмотра отношений с Российской Федерацией и перехода от конфронтации к "мирному сосуществованию" должны быть прекращения агрессии РФ против Украины и возвращения временно оккупированных территорий, осуществление компенсации и других форм репарации за ущерб, причиненный вследствие временной оккупации территорий, отказ Российской Федерации от практики вмешательства во внутренние дела Украины", - говорится в документе.

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Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский считает возможной эскалации со стороны России в любой момент вплоть до окончания учений "Запад-2021", а также не исключает вариант опасной ситуации по направлению Беларуси.