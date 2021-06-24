Украина находится на грани потери государственности и суверенитета, - убеждён Илья Кива

Народный депутат Илья Кива "Оппозиционная платформа - За жизнь"

Украина потеряла субъектность в международных отношениях и находится на грани потери государственности и суверенитета, что подтвердила встреча лидеров России и США. Об этом народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива заявил журналистам в Киеве.

"Встреча Путина и Байдена показала, в какой реальности находится Украина. И то, к чему мы двигаемся, и что с нами будет. Лидеры двух сверхдержав обсуждали украинский вопрос без нашего присутствия, а это показывает позицию Украины на мировой арене – мы сегодня точно не являемся самостоятельным и независимым государством, о нас говорят, как о какой-то области или колонии. Путин и Баден определили будущее Украины в интересах своих стран. И мы сейчас находимся на точке невозврата потери государственности, потери суверенитета и уничтожения нас, как нации", - сказал он.

Илья Кива подчеркнул, что евроатлантический курс страны привёл лишь к увеличению зависимости от внешних заимствований.

"Никакого вступления в НАТО никогда не будет. Та же история и с вступлением в Евросоюз: максимум, что мы получили за 7 лет, - нам дали безвиз. И дали по одной простой причине – европейцам нужна бесплатная рабочая сила. Нас загрузили бесконечными кредитами под сумасшедшие проценты, и фактически за эти кредиты нам сегодня выставляют условия. Вот такая наша история похода в Евросоюз", - отметил нардеп.

Вместе с тем он обратил внимание на позицию международных партнёров Украины в отношении вооружённого конфликта на Донбассе.

"Мы внутри Украины слышим много критики и недовольства в отношении Минских соглашений. И много заверений, что ни при каких условиях их выполнять никто не будет. Но даже Байден сказал, что эти соглашения придётся выполнять, альтернативы им нет, по-другому конфликт не закончится. И это реалистичная позиция для нашей страны", - подытожил Илья Кива.