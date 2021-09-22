Украина надеется, что уровень финансовой поддержки от США достигнет $1 млрд в ближайшие годы

Дмитрий Кулеба Фото из открытых источников

Есть много сил в американском Конгрессе, которые уже поддерживают эту инициативу

Украина работает над тем, чтобы в ближайшие годы уровень поддержки Украины со стороны США достиг $1 млрд. Об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба, передает "Европейская правда".

"Моя позиция очень проста, и я уже начал говорить об этом с Конгрессом США и с администрацией (Байдена. – Ред.): я считаю, что уровень финансовой поддержки Соединенными Штатами Америки Украины должен достичь отметки в миллиард долларов. И это должно произойти в ближайшие годы. Для этого есть все политические предпосылки и в сфере безопасности", – сказал министр, который находится в Нью-Йорке, где проходит 76-я сессия Генассамблеи ООН.

По словам Кулебы, есть много сил в американском Конгрессе, которые уже поддерживают эту инициативу.

"Это не произойдет сейчас, но это должно произойти в ближайшие годы. Мы будем над этим активно работать. Значительная часть этой суммы должна идти именно на сектор сферы безопасности. Клуб государств, получающих от США миллиард и больше помощи – это клуб избранных. Это лучше, чем любой общий статус... И мы над этим будем работать", – добавил глава МИД.

Кулеба подчеркнул, что вопрос противоракетной и противовоздушной обороны является топ-приоритетами в диалоге Украины с Соединенными Штатами.

"Все реально, если бы мы считали, что что-то нереально, я бы не занимался этой работой. Президент Украины тоже считает, что все реально, и ставит очень амбициозные задачи", – сказал Кулеба, комментируя реальность получения систем ПВО/ПРО от США.

Ранее Кулеба заявлял, что Украина продолжает реформы для вступления в НАТО, и генсек организации Йенс Столтенберг положительно их оценивает. Однако в альянсе есть страны, которые выступают против членства Украины в блоке.