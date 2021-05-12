Украина лидирует по выполнению задач среди претендентов в НАТО, - Хомчак

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак Фото из открытых источников

Такие выводы он сделал в ходе разговоров с представителями других стран

Украина держит лидерство по объему выполненных задач среди стран, стремящихся войти в НАТО. Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак на пресс-конференции в рамках Всеукраинского форума "Украина 30".

"Относительно выполнения задач к возможности вступления Украины в НАТО мы, наверное, находимся на первом месте по выполнению задач. Общаясь с главнокомандующими стран-членов НАТО, я пришел к выводу, что очень много того, что мы уже выполнили из тех задач, далеко не все страны выполнили, которые уже приняты. Особенно те, которых принимали в последнее время", - отметил он.

При этом Хомчак добавил, что главное не мериться "кто сколько выполнил", а оставаться взаимосовместимыми и уметь планировать операции вместе. Например, как это происходило на учениях.

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Ранее сообщалось, что 13 апреля министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Брюсселе предложил странам-членам НАТО 10 шагов для поддержки Украины на фоне стягивания российских войск к украинским границам.

А премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что страна создает национальную систему перехода на стандарты НАТО, которая должна ускорить путь к полноправному членству в Североатлантическом альянсе.

По словам Шмыгаля, Украина ввела уже 292 стандарта и руководящие документы НАТО или 19% соглашений по стандартизации.