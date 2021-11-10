Украина и США подписали обновленную Хартию стратегического партнерства
В документ внесены пять новых положений
Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и Государственный секретарь США Энтони Блинкен подписали Хартию стратегического партнерства стран. Об этом сообщила пресс-служба МИД Украины.
"Хартия - это стратегический документ. Он на десять лет будет определять, по каким направлениям будут развиваться отношения между Украиной и Соединенными Штатами. То есть, теоретически могут меняться администрации в Белом доме, но Хартия будет продолжать действовать", - отметил Кулеба.
По его словам, обновленная Хартия заменит аналогичный документ, который Украина и США заключили в 2008 году. Редакция 2021 года имеет ряд отличий, прежде всего связанных с новыми реалиями.
В частности, в документ внесены пять новых положений:
- США поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно-признанных границ, включая Крым;
- Хартия предусматривает расширение взаимодействия с США для укрепления обороноспособности Украины, усиление безопасности в Европе и Черноморском регионе, включая укрепление энергетической безопасности;
- США поддерживают Украину на пути к полноправному членству в ЕС и НАТО, а свое внешнеполитическое будущее Украина имеет право выбирать самостоятельно, без внешнего вмешательства;
- в Украине будут проведены реформы: правосудие, создание антикоррупционных органов, земельная реформа, децентрализация, диджитализация и деолигархизация;
- США поддерживают план трансформации украинской экономики, нацеленного на реформирование и модернизацию ключевых секторов экономики и продвижения инвестиций.
Как сообщалось ранее, председатель комитета по иностранным делам Палаты Представителей Конгресса США Майкл Маккол призвал президента Джо Байдена и страны Евросоюза предоставить Украине дополнительную военную помощь.
А среди причин Маккол назвал заявления о наращивании Россией войск на украинской границе.