Украина и Румыния обсудили усиление сотрудничества ВМС в Черном море

Министре иностранных дел Румынии и Украины Богдан Ауреску и Дмитрий Кулеба МИД Украины

Стороны также обсудили широкий круг вопросов двусторонних отношений

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился со своим коллегой из Румынии Богданом Ауреску на полях Анталийского дипломатического форума. Они обсудили усиление сотрудничества ВМС в Черном море, передает пресс-служба МИД Украины.

"Кулеба инициировал обсуждение дальнейших шагов на пути евроатлантической интеграции Украины и возможностей усиления сотрудничества военно-морских сил стран НАТО и Украины в бассейне Черного моря", - говорится в сообщении.

Стороны также обсудили широкий круг вопросов двусторонних отношений, от проведения в ближайшее время двусторонних консультаций по вопросам образования и развития пограничной инфраструктуры до создания новых возможностей в торговле и инвестициях между Украиной и Румынией.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел встречу со своим польским коллегой Збигневом Рау на полях Анталийского дипломатического форума, во время которой обсудили строительство и противостояние российскому газопроводу "Северный поток-2".