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Украина и Польша скоординировали позиции по противодействию "Северному потоку-2"

Министра иностранных дел Польши и Украины Збигнев Рау и Дмитрий Кулеба МИД Украины

Министры подтвердили, что проект "Северный поток-2" несет угрозы для безопасности обеих стран и Европы в целом

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел встречу со своим польским коллегой Збигневом Рау на полях Анталийского дипломатического форума, во время которой обсудили строительство российского газопровода "Северный поток-2". Об этом сообщили в пресс-службе МИД Украины.

Министры подтвердили, что российский проект "Северный поток-2" несет угрозы для безопасности обеих стран и Европы в целом. Также дипломаты скоординировали позиции по противодействию его воплощению.

Кроме того, Кулеба выразил благодарность за неизменную поддержку Польшей курса Украины на членство в ЕС и НАТО.

"Дмитрий Кулеба обсудил с польским коллегой дальнейшие шаги, которые Альянс может осуществить для ускорения евроатлантической интеграции Украины и укрепления обороноспособности нашего государства", - говорится в сообщении.

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Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина готова вести переговоры по компенсации из-за потери поступлений от транзита газа после запуска газопровода "Северный поток-2". В то же время, он подчеркнул, что страна не обязательно согласится с предложениями.

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