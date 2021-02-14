live
Новости » Политика Читати новину українською

Украина и ОАЭ договорились о взаимном признании водительских удостоверений

Фото из открытых источников

Водители смогут пользоваться удостоверениями, полученными в своей стране

Украина и Объединенные Арабские Эмираты подписали Меморандум о взаимном признании и обмене водительских удостоверений. Об этом сообщила пресс-служба МВД в Telegram.

Отмечается, что после подписания Меморандума водители могут пользоваться водительскими правами, которые получили в своем государстве. "Отныне туристы смогут за своими правами арендовать автомобиль, а резиденты и люди, которые работают в ОАЭ, смогут бесплатно и без экзаменов менять права на местные", – сказал министр внутренних дел Аресн Аваков.

Как сообщили в пресс-службе Офиса президента, подписание документа будет иметь положительное влияние на развитие туристической отрасли, экономическую и деловую активность, а также должно способствовать развитию межчеловеческих контактов и увеличению двустороннего пассажиропотока.

Новости по теме: Подделали водительских удостоверений 20 млн гривен: В Киеве задержали организаторов схемы

Напомним, недавно заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что в Украине хотят усилить ответственность за управление авто без водительского удостоверения. За такие нарушения предлагают ввести административный арест и конфискацию автомобиля.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

В ОПУ не смогли назвать топ-менеджеров ТВ-каналов, которые поддержали закрытие 112 Украина, NewsOne и ZIK Евродепутат: Закрытие телеканалов 112 Украина, NewsOne и ZIK – прямое нарушение Конституции и законов Украины В репрессиях Зеленского в отношении оппозиционных каналов европейские СМИ увидели "руку" Байдена Новая версия от Зеленского: "Каналы финансировались с временно оккупированной территории и государства-агрессора"

программы канала ZIK

ZIK | Прямий ефір телеканалу ZIK
Беззаконность в Украине. Конфликт из-за языка. Тарифы. Обещания власти | Ток-шоу
Свобода слова. Раскол
Судьба
Украина без свободы слова | Олег Волошин | 12.02.21
Давление на СМИ. Тарифная политика. Донбасс и Минские соглашения |