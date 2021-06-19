Украина и Молдова договорились ускорить взаимное признание ID-карт

Аурелиу Чокой и Дмитрий Кулеба Министерство иностранных дел Украины

Взаимное признание ID-карт в будущем упростит движение между странами

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба обсудил со своим молдавским коллегой Аурелиу Чокоем на полях Анталийского дипломатического форума заключение соглашения о взаимном признание ID-карт для упрощения движения между странами. Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

Как отмечается, ключевой темой разговора стало развитие формата Ассоциированного Трио Украины, Грузии и Молдовы в рамках инициативы ЕС "Восточное партнерство".

"Министры договорились провести консультации, чтобы ускорить заключение соглашения о взаимном признании ID-карт для упрощения движения между странами. Они также обсудили ход реализации инфраструктурных проектов", - говорится в сообщении.

Кулеба выразил надежду, что внеочередные парламентские выборы в Молдове 11 июля пройдут в открытый, демократический и конкурентный способ, без вмешательства со стороны России.

Напомним, в Молдове с 24 мая возобновили работу все контрольно-пропускные пункты на границе с Украиной, а также с Румынией.