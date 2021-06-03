Украина и Грузия договорились о взаимном признании COVID-сертификатов

Премьер-министры Украины и Грузии Денис Шмигаль и Иракли Гарибашвили Правительственный портал

Шмыгаль отметил стратегическое партнерство Грузии

Премьер-министр Денис Шмыгаль и его грузинский коллега Иракли Гарибашвили договорились о заключении в ближайшее время соглашения о взаимном признании документов о вакцинации против COVID-19. Об этом сообщает "Урядовий портал".

"Упрощение условий въезда в Грузию для граждан Украины и постепенное наращивание регулярного авиасообщения между городами наших стран способствует активизации туризма. Правительство Украины также заинтересовано в увеличении потока грузинских туристов. Взаимное признание документов о вакцинации должно максимально упростить пересечение границы нашими гражданами", - заявил Шмыгаль во время рабочего визита в Грузию.

Также премьер-министры Украины и Грузии для преодоления негативных последствий пандемии в экономике договорились провести до конца этого года Десятое заседание Совместной межправительственной украинско-грузинской комиссии по вопросам экономического сотрудничества.

Кроме этого Шмыгаль отметил, что Украина и Грузия являются стратегическими партнерами, что подкрепляется конкретными действиями и фактами, а ключевым фактором, который объединяет наши государства, является общность европейских и евроатлантических стремлений.

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Напомним, 1 июня первые семь стран Европейского Союза начали выдавать цифровые сертификаты вакцинации от COVID-19.