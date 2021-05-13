Украина и Франция подписали несколько стратегических соглашений на 1,3 млрд евро

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Это поможет укрепить экономические отношения между странами

Министр экономики, финансов и восстановления Франции Брюно Ле Мэр анонсировал подписание с Украиной четырех стратегических межправительственных соглашений. По это он рассказал в интервью "Интерфакс-Украина".

"Действительно, во время моего визита Франция подпишет с Украиной четыре стратегических межправительственных соглашения на общую сумму 1,3 миллиарда евро. Это очень показательно! И хочу отметить один ключевой момент: эти проекты будут способствовать улучшению условий жизни украинцев. Речь идет о питьевой воде, мобильности, безопасности и гражданской защите", - заявил французский политик.

Также Ле Мэр отметил, что экономические отношения между Украиной и Францией очень динамичны и находятся на "правильном пути".

По словам министра, в 2020 году общий объем торговли между странами достиг 1,6 млрд евро. Это "очень важная сумма, которая остается устойчивой, несмотря на кризис, связанный с COVID-19". В то же время сейчас продолжается работа над ускорением экономического сотрудничества между Украиной и Францией.

Позже премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подтвердил подписание упомянутых соглашений между двумя государствами.

"Украина и Франция подписали 4 рамочных соглашения на общую сумму более 1,3 млрд евро. Благодарим французской стороне и Министру экономики, финансов и восстановления Французской Республики Бруно Ле Мэра за поддержку и укрепление наших стратегических отношений", - отметил он.

По словам Шмыгаля, заключенные соглашения предусматривают реализацию таких проектов:

поставка 130 электровозов компанией "Альстом" на сумму до 900 млн евро;

поставки 370 автолестниц для работы на высотных зданиях на сумму до 300 млн евро;

улучшение водоснабжения в Луганской области,

улучшение качества питьевой воды в Киеве на сумму до 70 млн евро.

"Отдельно отмечу: все проекты предусматривают локализацию на украинских предприятиях от 30% и выше, что будет способствовать созданию тысяч новых рабочих мест. Это вполне соответствует нашей стратегии развития национального производства", - добавил премьер.

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Напомним, накануне министр экономики, финансов и восстановления Франции Брюно Ле Мэр прибыл из первым официальным визитом в Украину.