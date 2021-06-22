Украина и Британия подписали меморандум о совместном строительстве украинского флота

Подписание меморандума в Одессе Минобороны Украины

Документ предусматривает совместное проектирование и строительство военных кораблей в обеих странах, а также строительство двух баз ВМС Украины

В Одессе, 21 июня, на британском военном корабле Defender D36 Украина и Великобритания подписали меморандум о развитии украинского флота. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Отмечается, что документ подписали заместитель министра обороны Александр Миронюк и министр по вопросам оборонных закупок Великобритании Джереми Квин.

На мероприятии также присутствовали секретарь СНБО Алексей Данилов, первый морской лорд Великобритании и глава британского флота Тони Радакин и посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс.

Сообщается, что меморандум предусматривает совместное проектирование и строительство военных кораблей в Украине и Великобритании, а также строительство двух баз ВМС Украины.

"Это еще один шаг в развитии двустороннего сотрудничества между Украиной и Соединенным Королевством ради укрепления украинского флота, который сталкивается с постоянной опасностью в Черном и Азовском морях", - говорится в сообщении.

Замминистра заявил, что британцы помогут Украине в строительстве корвета "Владимир Великий". Этот корабль должен стать флагманом украинского флота.

Его разработка началась еще в 2008 году, но из-за нехватки финансирования и банкротства Черноморского судостроительного завода корабль до сих пор не построили.

Сейчас ввод корвета в эксплуатацию запланирован на 2023 год.

Как известно, эсминец HMS DEFENDER прибыл в Одессу в минувшую пятницу. Он стал уже вторым кораблем Королевского флота, посетившим город в течение последних нескольких недель, после HMS TRENT.

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Напомним, 16 мая в акваторию Черного моря вошел патрульный корабль Королевского флота Великобритании OPV Trent (Р224). Это новое судно, принятое в состав Королевского флота в августе 2020 года.