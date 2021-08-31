Украина хочет знать, как новая администрация США будет действовать относительно Донбасса, - МИД

США не выходили из процесса по Донбассу и сейчас Украина намерена работать с американской стороной по этому вопросу

Одной из тем переговоров украинской делегации во главе с президентом Владимиром Зеленским во время визита в Вашингтон станет Донбасс. Украина хочет узнать, какую позицию имеет новая администрация Белого дома. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала "Украина 24" .

"Привлечение США на Донбасс, к прекращению войны и деоккупации Донецкой и Луганской областей", - сказал министр.

Кулеба отметил, что США не выходили из процесса по Донбассу и сейчас Украина намерена работать с американской стороной по этому вопросу.

"Как будет действовать новая администрация (Белого дома, - ред.) в этом вопросе. Это будет предметом переговоров", - подчеркнул глава МИД.

Напомним, накануне встречи президентов Джо Байдена и Владимира Зеленского в Белом доме Соединенные Штаты пообещали выделить Украине 60 млн долларов военной помощи.