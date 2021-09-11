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Украина хочет вынести на "нормандский формат" вопрос по "Северному потоку-2", – ОП

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак Фото из открытых источников

Вопрос рассматривается на уровне общей безопасности страны

Украина хочет вынести на переговоры в "нормандском формате" еще один вопрос о запуске российского газопровода "Северный поток-2". Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак на форуме "Ялтинская европейская стратегия".

По его словам, Украина рассматривает вопрос "Северного потока-2" как вопрос общей безопасности страны.

"И поэтому уже несколько раз я говорил об этом с коллегами "нормандского формата". Мы считаем абсолютно логичным добавить к таким важным вопросам как прекращение огня, общее урегулирование конфликта, рассмотрение и этих вопросов. Потому что, я считаю, что продолжение транзита газа является серьезным предохранителем от масштабной агрессии РФ против Украины", – пояснил глава ОП.

Также Ермак призвал международных коллег поддержать Украину в стремлении приобщить вопрос "Северного потока-2" к рассмотрению в "нормандском формате".

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Как сообщалось ранее, в Балтийском море специалисты баржи "Фортуна" сварили последнюю трубу для второй нитки газопровода "Северный поток-2" и погрузили ее в воду. Следующий шаг – стыковка секции газопровода, идущего от берега Германии.

Кроме этого, российская транснациональная энергетическая компания "Газпром" объявила о завершении строительства газопровода "Северный поток-2".

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