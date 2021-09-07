Украина хочет создать зону свободной торговли с США, - Кулеба

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба МИД Украины

По его словам, для военного противостояния необходима сильная экономика в стране

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, что Украина хочет создать зону свободной торговли с Соединенными Штатами Америки. Об этом он сообщил в эфире ток-шоу "Свобода слова на ICTV".

По его словам, украинская сторона уже давно обсуждает с США, Британией и Канадой безвизовый режим, но во время визита в Вашингтон была высказана новая инициатива.

"У нас есть другая инициатива, которую мы предложили американцам - это зона свободной торговли между Украиной и Соединенными Штатами, потому что мы хотим укреплять нашу экономику. И мы все понимаем, если мы хотим воевать, то нужна сильная экономика, которая позволяет создавать резервы и затем тратить их на оборону", - заявил министр.

Как известно, зона свободной торговли - это такое соглашение, для участников которого отменяются таможенные сборы и налоги. В большинстве случаев условия зоны свободной торговли распространяются на все товары, кроме продуктов сельского хозяйства.

Напомним, что ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба не исключал новых договоренностей с Соединенными Штатами Америки относительно других видов оборонительного летального вооружения в придачу к партии бронебойных систем "Джавелин". Также он добавил, что Украина ожидает визита министра обороны США.