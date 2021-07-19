Украина, Грузия и Молдова могут подать заявки на вступление в Евросоюз, - декларация

Страны могут воспользоваться своим правом согласно ст. 49 Договора о ЕС

Украина, Грузия и Молдова могут воспользоваться своим правом и подать заявки на вступление в Европейский Союз в соответствии со ст. 49 Договора о ЕС. Об этом говорится в декларации Батумского саммита , которую подписали лидеры трех стран.

В документе отмечается, что лидеры Грузии, Молдовы и Украины встретились в Батуми, чтобы укрепить трехстороннее сотрудничество между странами по европейской интеграции. Также подчеркивается, что отношения между ассоциированными партнерами и ЕС базируются на общих европейских ценностях - демократия, уважение прав человека и основных свобод и верховенства права.

"Мы подтверждаем свою твердую приверженность продолжению процесса нашей интеграции в Европейский Союз путем комплексных реформ, направленных на укрепления наших демократических институтов, и постепенному приближению нашего законодательства в соответствующих сферах ключевых элементов права ЕС", - указано в декларации.

Страны добавили, что соглашения об ассоциации с ЕС являются ключевыми дорожными картами реформ, и продолжение их имплементации составляет основу для укрепления политической ассоциации и дальнейшего углубления экономической и отраслевой интеграции трех ассоциированных партнеров с Евросоюзом.

"В этом контексте мы напоминаем, что в соответствии со статьей 49 Договора о ЕС Грузия, Республика Молдова и Украина как европейские государства, которые уважают европейские ценности и преданы их продвижению, могут подать заявки на вступление в Европейский Союз", - отмечают лидеры трех государств.

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Ранее сообщалось, что министры иностранных дел стран Люблинского треугольника – Украины, Литвы и Польши подписали три совместных документа, в том числе по поддержке членства Украины в ЕС и НАТО.

"Литва, и Польша в этой декларации подтверждают, что будут прилагать все усилия, чтобы Украина стала членом НАТО и ЕС, поддерживают Крымскую платформу, осуждают российскую агрессию против нашего государства", – сказал Кулеба.