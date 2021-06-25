Украина на финальном этапе внедрения COVID-сертификатов, - Минцифра

На данный момент завершается работа над технической частью

Украина вышла на финальный этап запуска COVID-сертификатов, которые позволят безопасно ездить в страны ЕС. Об этом говорится в сообщении Министерства цифровой трансформации.

На данный момент завершается работа над технической частью.

В ближайшее время планируется проверка украинских сертификатов на соответствие требованиям ЕС, после чего будет подписан меморандум для поездок.

Сообщается, что накануне прошли переговоры с представителями ЕС и Израиля, на которых обсуждалось взаимное признание COVID-сертификатов. На онлайн-встрече представили техническое решение для внедрения сертификатов и рассказали как его можно будет использовать.

"Благодаря этому украинцы впоследствии смогут ездить в ЕС и те страны, которые присоединятся к системе. Украина финализирует техническую часть, чтобы запустить ковидные сертификаты в "Дії", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что документ разрабатывают с учетом требований EU Digital Covid Certificate и Smart Vaccination Certificate ВОЗ.

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Напомним, ранее Украина и Грузия договорились о взаимном признании COVID-сертификатов. Кроме этого премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что Украина и Грузия являются стратегическими партнерами, что подкрепляется конкретными действиями и фактами, а ключевым фактором, который объединяет наши государства, является общность европейских и евроатлантических стремлений.