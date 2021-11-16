Украина готовится к наращиванию миграции на границе с Беларусью, - МВД

Украина заинтересована в расширении сотрудничества с Европейским Союзом для противостояния угрозам

Украинская сторона готовится к эскалации и наращиванию нелегальной миграции на границе с Беларусью. Об этом заявил министр внутренних дел Денис Монастырский во время телефонного разговора с комиссаром ЕС по внутренним делам Ильвой Йоханссон, передает пресс-служба МВД.

"Сегодняшняя ситуация на границе Польши дает все основания прогнозировать вероятную эскалацию и увеличение нелегальной миграции на границе Украины и Беларуси", - отметил он.