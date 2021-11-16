Украина готовится к наращиванию миграции на границе с Беларусью, - МВД
Украина заинтересована в расширении сотрудничества с Европейским Союзом для противостояния угрозам
Украинская сторона готовится к эскалации и наращиванию нелегальной миграции на границе с Беларусью. Об этом заявил министр внутренних дел Денис Монастырский во время телефонного разговора с комиссаром ЕС по внутренним делам Ильвой Йоханссон, передает пресс-служба МВД.
"Сегодняшняя ситуация на границе Польши дает все основания прогнозировать вероятную эскалацию и увеличение нелегальной миграции на границе Украины и Беларуси", - отметил он.
По его словам, Украина заинтересована в расширении сотрудничества с Европейским Союзом для отражения угроз гибридного характера в будущем.
Также Монастырский подчеркнул целесообразность использования второй фазы проекта "Поддержка ЕС в укреплении интегрированного управления границами в Украине", чтобы усилить охрану украинско-белорусского участка границы и улучшить материально-техническую базу пограничников.
Напомним, Кабинет министров Украины выделил Государственной пограничной службе 21 миллион гривен на укрепление границы Украины колючей проволокой типа "Егоза". Средства будут выделены из резервного фонда государственного бюджета.