Украина готовится к любым сценариям на польско-белорусской границе, - СНБО

Алексей Данилов СНБО

По данным разведывательных органов, сегодня на территории Беларуси находится около 16 тысяч человек — так называемых беженцев

Украина готовится к любым сценариям развития ситуации на границе Польши с Беларусью. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов по итогам межведомственного совещания, передает пресс-служба СНБО.

"То, что сейчас происходит на польско-белорусской границе, нельзя назвать гуманитарным кризисом, — это очередная спецоперация РФ, которая проводится с целью расшатывания ситуации в Европе и на нашей границе”, — сказал он.

Также секретарь СНБО добавил, что, по данным разведывательных органов, сегодня на территории Беларуси находится "около 16 тысяч человек — так называемых беженцев".

"Эта ситуация может коснуться нас напрямую, поэтому должны принять все необходимые меры реагирования. Украина готовится к различным сценариям развития ситуации на польско-белорусской границе", - отметил Данилов.

Кроме того, он призвал к "созданию межведомственной рабочей группы с привлечением всех силовых структур, органов местного самоуправления для круглосуточного мониторинга ситуации на границе и оперативного реагирования".

Новости по теме: В Польшу силой прорвались 50 мигрантов из Беларуси

Напомним, ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что мигранты, которые пытаются попасть на территорию страны из Беларуси, могут пойти через Украину. Для исключения такой возможности польские власти принимают меры по укреплению всей границы.