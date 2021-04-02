Украина готова "создать проблемы для Ирана", - Кулеба об авиакатастрофе МАУ"

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба МИД Украины

Министр подчеркнул, что следствие по этому делу должно продолжаться

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина в деле авиакатастрофы "МАУ" готова занять более жесткую позицию и "создать проблемы" для Ирана. Об этом он рассказал в интервью Kyiv Post.

По словам главы МИД, украинская сторона хочет видеть, что все виновные в авиакатастрофе предстали перед судом и были наказаны. В то же время Иран пытается "уклониться от ответственности и найти козла отпущения".

"Расследование должно продолжаться. Мы не остановимся, пока в этой трагической истории не победит справедливость", - подчеркнул Кулеба.

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Он также отметил, поскольку самостоятельно Иран не смог добиться справедливости, то Киев настроен занять более жесткую позицию и совместно с другими странами, которые вовлечены в это дело, рассматривает применение мер, чтобы "создать проблемы для Ирана и побудить его занять честную позицию".

Напомним, в середине марта иранский орган гражданской авиации обнародовал окончательный отчет о сбитии украинского пассажирского самолета МАУ в январе 2020 года. В документе указано, что воздушное судно было признано вражеской целью из-за ошибки оператора ПВО вблизи Тегерана, и в него было выпущено две ракеты.

В свою очередь министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал отчет Ирана о сбитии самолета "МАУ" попыткой скрыть истинные причины авиакатастрофы. По его словам, Иран провел техническое расследование с многочисленными нарушениями международных стандартов, Чикагской конвенции и IСAO.

Позже в МИД заявили, что Украина потребует на совете ICAO рассмотрения обнародованного Ираном отчета по авиакатастрофе самолета "МАУ" и продолжения иранской стороной технического расследования.