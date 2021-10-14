Украина должна демонстрировать больший прогресс по мирному процессу на Донбассе - госсекретарь МИД Франции

Натали Гуле Фото из открытых источников

Во время дебатов в Сенате Франции 13 октября, сенатор Натали Гуле завила, что украинская власть блокирует выполнения соглашения "Нормандского формата".

"Мир может быть обеспечен только путем выполнения договоренностей, достигнутых, в частности, в отношении Донбасса. Что касается выполнения Украиной соглашений "Нормандского формата" и принятия формулы Штайнмайера, украинская власть, то есть президент, блокирует процесс, поскольку соответствующий закон не принят", - заявила Натали Гуле и спросила какие действия намерена предприниять Франция в связи с этим у присутствовавшего на дебатах государственного секретаря по европейским делам при министре Европы и иностранных дел Клемана Бона.

Клеман Бон сказал, что обе стороны (и Украина, и Россия) не выполняют все необходимые шаги. При этом он полностью согласился с Натали Гуле, что Украина должна демонстрировать намного больший прогресс по выполнению Минских соглашений, чем это происходит сейчас.