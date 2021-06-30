live
Новости » Политика Читати новину українською

Украина договаривается с Ирландией о признании COVID-сертификатов

Фото из открытых источников

Главы МИД стран обсудили меры Украины и Ирландии в контексте противодействия пандемии, вакцинации населения и упрощения условий поездок

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с министром иностранных дел и обороны Ирландии Саймоном Ковни. В ходе беседы стороны обсудили взаимное признание COVID-сертификатов. Об этом сообщила пресс-служба МИД Украины.

Согласно сообщению, министры обсудили меры Украины и Ирландии в контексте противодействия пандемии, вакцинацию населения и упрощение условий поездок граждан двух стран.

"Украина завершает процесс запуска цифрового COVID-сертификата, который будет синхронизирован с аналогом ЕС. Взаимное признание таких сертификатов между нашими государствами упростит поездки граждан и оживит контакты бизнеса. Это станет одной из первых задач посла Украины, которая уже через несколько недель должна прибыть в Дублин", - заявил Кулеба.

Также главы внешнеполитических ведомств обсудили взаимодействие двух стран в международных организациях, в частности в контексте непостоянного членства Ирландии в Совете Безопасности ООН.

Новости по теме: Украина на финальном этапе внедрения COVID-сертификатов, - Минцифра

Ранее сообщалось, что Украина и Европейский Союз взаимно признают сертификаты COVID-вакцинации, а с другими странами, не входящими в ЕС, придется договариваться отдельно.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Проломленный череп, сотрясение мозга и перелом ноги: во Львове на ребенка упало дерево В Хмельницкой области мужчина влез в дом, чтобы изнасиловать ребенка В Сумах мать бросила полуторагодовалого ребенка в закрытой квартире Скандал в детском саду Мелитополя: Воспитательница ударила ребенка

программы канала ZIK

Игра в морской бой: Запад против России? |
Палестино-израильский конфликт обострился
Давление на оппозицию. Свобода слова. Ситуация на Донбассе. Вакцинация | Депутат Европарламента Максимилиан Кра, 15.05.21
США VS Турция: Почему Байден признал геноцид армян?
Фашизм и антифашизм в современном мире.
Обоснованно ли повышение коммунальных тарифов? Проект