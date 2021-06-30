Украина договаривается с Ирландией о признании COVID-сертификатов

Главы МИД стран обсудили меры Украины и Ирландии в контексте противодействия пандемии, вакцинации населения и упрощения условий поездок

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с министром иностранных дел и обороны Ирландии Саймоном Ковни. В ходе беседы стороны обсудили взаимное признание COVID-сертификатов. Об этом сообщила пресс-служба МИД Украины .

Согласно сообщению, министры обсудили меры Украины и Ирландии в контексте противодействия пандемии, вакцинацию населения и упрощение условий поездок граждан двух стран.

"Украина завершает процесс запуска цифрового COVID-сертификата, который будет синхронизирован с аналогом ЕС. Взаимное признание таких сертификатов между нашими государствами упростит поездки граждан и оживит контакты бизнеса. Это станет одной из первых задач посла Украины, которая уже через несколько недель должна прибыть в Дублин", - заявил Кулеба.

Также главы внешнеполитических ведомств обсудили взаимодействие двух стран в международных организациях, в частности в контексте непостоянного членства Ирландии в Совете Безопасности ООН.

Ранее сообщалось, что Украина и Европейский Союз взаимно признают сертификаты COVID-вакцинации, а с другими странами, не входящими в ЕС, придется договариваться отдельно.