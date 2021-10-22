Украина бесплатно выделит Молдове определенные объемы газа
Молдова обратилась к Украине за помощью
Украина получила от Молдовы просьбу помочь с выделением определенных объемов газа. Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) принял решение предоставить эту помощь бесплатно. Об этом сообщил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.
По его словам, правительство Украины получило письмо от премьера Молдовы с просьбой об оказании помощи определенными объемами газа во избежание сложной ситуации. Она возникла из-за шантажа со стороны России.
"Мы приняли решение, что Кабмин этот вопрос рассмотрит, и мы такую помощь в ближайшее время сможем оказать", – сказал Данилов.
Он подчеркнул, что газ Молдове будет поставляться не за деньги, а будет предоставлен на определенный период с условием, что Кишинев позже его вернет.
Напомним, ранее сообщалось, что в Молдове объявлено чрезвычайное положение в сфере энергетики из-за дефицита газа.