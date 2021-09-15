Украина беднейшая страна Европы, потому что пользуется льготной системой налогообложения богатых, - Суслов

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Собственники бизнеса со своих дивидендов платят 5% налогов

Украина остается самой бедной страной в Европе, поскольку здесь существует льготная система налогооблажения для богатых людей. Об этом в эфире "Першого Незалежного" заявил министр экономики Украины 1997-1998 гг. Виктор Суслов.

"Кое-что можно сделать быстро, кое-что даже очень быстро. Надо же видеть недостатки в распределении, в том числе нашего национального дохода. Украина беднейшая страна Европы, во всей Европе используется прогрессивная система налогообложения личных доходов, то есть богатые люди платят больше по прогрессивным ставкам. В Украине существует льготная система налогообложения для богатых людей. С минимальной заработной платы платиться 18% подоходного налога плюс военный сбор, собственники бизнеса со своих дивидендов платят даже не 18%, а 5% - для них льготная система. Вообще-то можно быстро повысить. Я говорил со многими депутатами об этом, а они говорят "так что вы хотите, чтобы мы решились наехать на доходы олигархов?" Потому что у кого большие доходы – у собственников бизнеса, олигархов миллиардные доходы при минимальном налогообложении, - сказал он.

"Я не случайно говорил, как сейчас разбазаривается национальное достояние. Потому что создаётся иллюзия, что что-то там в бюджет поступает. Там продали газовое месторождение, там готовиться продажа месторождений титана, там начата продажа земли - с этого тоже какие-то доходы. Это все очень временные доходы. Можно все национальное достояние распродать, а что потом? Это не политика, это неправильная политика. Поэтому я говорю, что есть направления, где можно что-то быстро сделать", - добавил Суслов.

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Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и других законов Украины по стимулированию детенизации доходов и повышению налоговой культуры граждан путем введения одноразового (специального) добровольного декларирования физическими лицами принадлежащих им активов и уплаты единовременного сбора в бюджет".