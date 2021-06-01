Уголовное преследование Медведчука – это пиар-кампания ОП для вытеснения оппозиционера из политической жизни, - журналист

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук Фото:"Оппозиционная платформа - За жизнь"

Перспектива осуждения председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука выглядит очень туманной. Преследование лидера ОПЗЖ – это пиар-кампания, направленная на вытеснение оппозиционера из политической жизни. Об этом пишет в своем блоге на сайте "Naspravdi.today" журналист Владимир Бойко.

"Сложная политическая ситуация на международной арене ставит непростые задачи перед украинскими правнуками Дзержинского. С одной стороны надо не допустить уменьшения объема контрабанды сигарет из Украины в Европу, потому что с этого живут руководители Службы безопасности Украины, с другой – обеспечить наполнение "черным налом" президентского фонда, из которого осуществляются нелегальные доплаты "в конвертах" народным депутатам правящей партии и верноподданным чиновникам, а с третьего – обслуживать пиар-кампании Офиса президента. А эти пиар-кампании, между тем, требуют незаурядной оперативной смекалки, примером чему является операция по вытеснению с политической и, главное, экономической жизни Украины Виктора Медведчука", - пишет Бойко, добавляя, что соратникам Медведчука по партии ОП щедро раздает лицензии на добычу полезных ископаемых.

Журналист отмечает, что Зеленский закрыл три телеканала Медведчука после того, как в ОП узнали, что медиа будут транслировать из Брюсселя пресс-конференцию бывшего первого заместителя главы СБУ Дмитрия Нескоромного, объявленного в розыск по подозрению в организации убийства начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова.

"Выводы не заставили себя ждать и уже 2 февраля 2021 года вещание этих телеканалов было прекращено, а в отношении самого Медведчука и Тараса Козака введены монаршие санкции и зарегистрированы уголовные производства", - отмечает Бойко.

По словам Бойко, уголовное производство в отношении Медведчука развалится в суде, а потому СБУ решила действовать путем обнародования аудиозаписей телефонных разговоров Медведчука с представителями администрации Путина.

"Правда, использовать эти записи в каком-то уголовном производстве проблематично, потому что делались они в рамках контрразведывательного дела без соблюдения процедуры, установленной главой 21 Уголовного процессуального кодекса Украины", - отмечает журналист.

Бойко подчеркивает, что "нынешний народный депутат Украины Медведчук на то время был просто гражданином Медведчуком, который не имел никаких властных полномочий и никак не мог ни поставлять с украинской территории электроэнергию в аннексирован Крым, ни продавать украинским предприятия уголь, добытый на шахтах в оккупированных районов Донецкой и Луганской областей".

"А это означает, что Медведчук может быть, разве, свидетелем (и то лишь в случае, если не воспользуется гарантиями, установленными статьей 63 Конституции Украины, и не откажется давать показания во время расследования преступлений, совершенных против основ национальной безопасности 5-тем президентом Украины, экс-премьер-министром Арсением Яценюком, бывшими главами СБУ Валентином Наливайченко и Василием Грицаком и бывшим главой Национального банка Украины Валерией Гонтаревою, привлекать которых к уголовной ответственности нынешняя власть не имеет никакого желания", - резюмирует Владимир Бойко.

Отметим, сам Виктор Медведчук считает уголовное дело политически мотивированным и связывает его со своей оппозиционной деятельностью.