У Зеленского объяснили, почему исправили заявление относительно слов Байдена

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк Фото из открытых источников

Первичное сообщение о деталях беседы двух лидеров изображающее общие позиции и настрой на переговорах

В офисе президента отмечают, что корректировка в тексте заявления относительно деталей телефонного разговора президентов Украины и США была связана с уточнением формулировок с американской стороной. Об этом сообщил советник руководителя ОПУ Михаил Подоляк, передает "Интерфакс-Украина".

"Первичное сообщение о деталях беседы двух лидеров изображающее общие позиции и настрой на переговорах. Именно настроение. Потом были уже консультации двух сторон. Была уточнена формулировка по одной из наиболее чувствительных тем, которые обсуждались. Это элемент обычной дипломатической практики, когда окончательный формат сообщения может отличаться в формулировках от первичного.

Речь идет лишь о формулировке того, как охарактеризованы устные заявления лидеров во время переговоров. Всегда есть определенные различия в том, как трактуются устные заявления, как передается атмосфера разговора и как дальше дорабатывается официальная трактовка", - сказал он.

По его словам, есть большая разница между "личным отношением к возможности Украины занять место в Альянсе со стороны европейских и американских политиков и публичной риторикой тех или иных институтов".

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Напомним, офис президента Украины удалил из сообщения о разговоре Владимира Зеленского и Джозефа Байдена слова о том, что президент США поддержал евроатлантическую интеграцию Украины и предоставление ей плана действий по членству в НАТО.